Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Beazley-Performance
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01.09.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Beazley-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Beazley-Aktie statt. Der Schlusskurs der Beazley-Anteile betrug an diesem Tag 7,78 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 128,617 Beazley-Aktien im Depot. Die gehaltenen Beazley-Papiere wären am 28.08.2026 1 668,17 GBP wert, da der Schlussstand 12,97 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 66,82 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 7,72 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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