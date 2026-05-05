FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beazley von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Beazley eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Beazley-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Beazley-Anteile bei 3,32 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 010,235 Beazley-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.05.2026 gerechnet (12,77 GBP), wäre das Investment nun 38 425,65 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 284,26 Prozent zugenommen.

Beazley wurde am Markt mit 7,54 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at