FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beazley von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Beazley-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Beazley-Papier bei 5,49 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Beazley-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 821,494 Beazley-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.09.2026 23 661,20 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,99 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 136,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Beazley belief sich zuletzt auf 7,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at