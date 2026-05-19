Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Rentable Beazley-Anlage?
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19.05.2026 10:04:09
FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel hätte eine Investition in Beazley von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Beazley-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,14 GBP wert. Bei einem Beazley-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 162,866 Beazley-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 087,13 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Papiers am 18.05.2026 auf 12,82 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108,71 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Beazley belief sich jüngst auf 7,56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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