Beazley Aktie

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WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

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Lohnende Beazley-Anlage? 11.08.2026 10:04:10

FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beazley-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Beazley-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Beazley-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,38 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Beazley-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 186,047 Beazley-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 404,65 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Papiers am 10.08.2026 auf 12,93 GBP belief. Damit wäre die Investition um 140,47 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Beazley eine Marktkapitalisierung von 7,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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