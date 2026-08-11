Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Lohnende Beazley-Anlage?
|
11.08.2026 10:04:10
FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beazley-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Beazley-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,38 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Beazley-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 186,047 Beazley-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 404,65 GBP, da sich der Wert eines Beazley-Papiers am 10.08.2026 auf 12,93 GBP belief. Damit wäre die Investition um 140,47 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Beazley eine Marktkapitalisierung von 7,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beazley PLC
|
10:04
|FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beazley-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
07.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
06.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
05.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
04.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley plc (EQS Group)
|
04.08.26
|FTSE 100-Papier Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beazley von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
03.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Beazley PLC (EQS Group)
Analysen zu Beazley PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Beazley PLC
|15,12
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.