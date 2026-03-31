FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Beazley-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Beazley-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Beazley-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Beazley-Anteile betrug an diesem Tag 3,51 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 28,458 Beazley-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Beazley-Anteile wären am 30.03.2026 361,13 GBP wert, da der Schlussstand 12,69 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 261,13 Prozent vermehrt.

Am Markt war Beazley jüngst 7,47 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at