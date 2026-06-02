Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Lukrativer Beazley-Einstieg?
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02.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Beazley von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Beazley-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,61 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Beazley-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 27,716 Anteilen. Die gehaltenen Beazley-Aktien wären am 01.06.2026 355,04 GBP wert, da der Schlussstand 12,81 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 255,04 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Beazley belief sich jüngst auf 7,57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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