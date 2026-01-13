BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 13.01.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BP eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das BP-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,04 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BP-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 329,297 BP-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.01.2026 auf 4,27 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 404,78 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,48 Prozent gesteigert.

BP wurde am Markt mit 65,02 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten