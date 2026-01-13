FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BP-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BP eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das BP-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,04 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BP-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 329,297 BP-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.01.2026 auf 4,27 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 404,78 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,48 Prozent gesteigert.

BP wurde am Markt mit 65,02 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at