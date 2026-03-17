BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Rentables BP-Investment?
|
17.03.2026 10:03:59
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das BP-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BP-Aktie bei 3,60 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 278,087 BP-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BP-Aktien wären am 16.03.2026 1 502,50 GBP wert, da der Schlussstand 5,40 GBP betrug. Damit wäre die Investition 50,25 Prozent mehr wert.
BP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 83,04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:27
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start leichter (finanzen.at)
|
16.03.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.03.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.03.26
|Zuversicht in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
13.03.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)