BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables BP-Investment? 17.03.2026 10:03:59

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen BP-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das BP-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BP-Aktie bei 3,60 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 278,087 BP-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BP-Aktien wären am 16.03.2026 1 502,50 GBP wert, da der Schlussstand 5,40 GBP betrug. Damit wäre die Investition 50,25 Prozent mehr wert.

BP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 83,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten