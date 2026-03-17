FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen BP-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das BP-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BP-Aktie bei 3,60 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 278,087 BP-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BP-Aktien wären am 16.03.2026 1 502,50 GBP wert, da der Schlussstand 5,40 GBP betrug. Damit wäre die Investition 50,25 Prozent mehr wert.

BP erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 83,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at