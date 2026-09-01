BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Frühes Investment
|
01.09.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren eingefahren
Das BP-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die BP-Aktie an diesem Tag bei 4,19 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BP-Aktie investiert, befänden sich nun 238,806 BP-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 228,66 GBP, da sich der Wert eines BP-Anteils am 28.08.2026 auf 5,15 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,87 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von BP belief sich zuletzt auf 79,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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