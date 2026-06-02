BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Rentable BP-Investition? 02.06.2026 10:04:20

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in BP eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die BP-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die BP-Aktie bei 3,18 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 31,406 BP-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 168,31 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 01.06.2026 auf 5,36 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 68,31 Prozent.

Alle BP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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