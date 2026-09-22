BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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BP-Anlage im Blick 22.09.2026 10:03:35

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in BP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BP-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das BP-Papier bei 3,18 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 314,795 BP-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,43 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 709,02 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,90 Prozent angewachsen.

BP war somit zuletzt am Markt 86,30 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com

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