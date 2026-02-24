FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BP eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das BP-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das BP-Papier bei 4,47 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 223,964 BP-Aktien. Die gehaltenen BP-Aktien wären am 23.02.2026 1 061,81 GBP wert, da der Schlussstand 4,74 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 6,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BP belief sich zuletzt auf 72,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at