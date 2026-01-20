BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Performance im Blick
|
20.01.2026 10:04:06
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 10 Jahren abgeworfen
Die BP-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,28 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BP-Aktie investiert, befänden sich nun 3 047,387 BP-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 4,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 338,41 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,38 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für BP eine Börsenbewertung in Höhe von 67,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
19.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
19.01.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schwächelt mittags (finanzen.at)
|
19.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.01.26