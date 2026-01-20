FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in BP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die BP-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,28 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BP-Aktie investiert, befänden sich nun 3 047,387 BP-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.01.2026 auf 4,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 338,41 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,38 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für BP eine Börsenbewertung in Höhe von 67,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at