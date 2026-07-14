FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in BP eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der BP-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,97 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,176 BP-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BP-Papiers auf 5,05 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,14 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,14 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für BP eine Börsenbewertung in Höhe von 74,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at