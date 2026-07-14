BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|BP-Investition
|
14.07.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der BP-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,97 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,176 BP-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BP-Papiers auf 5,05 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,14 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,14 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für BP eine Börsenbewertung in Höhe von 74,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
09:29
|Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.07.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.07.26
|Gewinne in London: FTSE 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
13.07.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
13.07.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.07.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|09:42
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:42
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:42
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,06
|2,09%