BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Lohnender BP-Einstieg?
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06.10.2026 10:03:24
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden BP-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die BP-Aktie an diesem Tag bei 4,33 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die BP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,105 BP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (5,63 GBP), wäre die Investition nun 130,13 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +30,13 Prozent.
Der Börsenwert von BP belief sich zuletzt auf 86,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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