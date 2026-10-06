BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Lohnender BP-Einstieg? 06.10.2026 10:03:24

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BP von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BP-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden BP-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die BP-Aktie an diesem Tag bei 4,33 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die BP-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,105 BP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (5,63 GBP), wäre die Investition nun 130,13 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +30,13 Prozent.

Der Börsenwert von BP belief sich zuletzt auf 86,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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