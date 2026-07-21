BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Frühe Investition
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21.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 21.07.2023 wurde das BP-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,76 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das BP-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 210,172 BP-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 096,89 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 20.07.2026 auf 5,22 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 9,69 Prozent vermehrt.
Der BP-Wert an der Börse wurde auf 79,95 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
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