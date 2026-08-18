FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BP-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.08.2023 wurde die BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,73 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 112,155 BP-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 5,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 974,76 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,75 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von BP belief sich jüngst auf 80,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at