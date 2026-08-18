BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 18.08.2026 10:03:34

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 3 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätte eine Investition in BP von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BP-Aktie Anlegern gebracht.

Am 18.08.2023 wurde die BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4,73 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 112,155 BP-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 5,20 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 974,76 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,75 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von BP belief sich jüngst auf 80,82 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)

mehr Analysen
07:37 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 BP Buy UBS AG
05.08.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 BP Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BP plc (British Petrol) 6,20 0,80% BP plc (British Petrol)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen