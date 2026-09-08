BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|BP-Performance im Blick
|
08.09.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,18 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 394,923 BP-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 085,86 GBP, da sich der Wert eines BP-Anteils am 07.09.2026 auf 5,46 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 13 085,86 GBP entspricht einer Performance von +30,86 Prozent.
Insgesamt war BP zuletzt 83,37 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Schwacher Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
07.09.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 stagniert letztendlich (finanzen.at)
|
07.09.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
07.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
07.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 leichter (finanzen.at)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|18.08.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|BP Buy
|UBS AG
|05.08.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,43
|1,12%