FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BP-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das BP-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,18 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2 394,923 BP-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 085,86 GBP, da sich der Wert eines BP-Anteils am 07.09.2026 auf 5,46 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 13 085,86 GBP entspricht einer Performance von +30,86 Prozent.

Insgesamt war BP zuletzt 83,37 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at