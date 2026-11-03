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BP Aktie

BP ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Lukrative BP-Investition? 03.11.2026 10:03:41

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor einem Jahr verdient

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BP-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen BP-Einstiegs gewesen.

Am 03.11.2025 wurde das BP-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BP-Anteile bei 4,47 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die BP-Aktie investiert hat, hat nun 223,514 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 341,08 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 02.11.2026 auf 6,00 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 34,11 Prozent vermehrt.

BP wurde am Markt mit 96,91 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

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