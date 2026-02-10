BP Aktie

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

Lukrative BP-Investition? 10.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen BP-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 10.02.2021 wurden BP-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das BP-Papier bei 2,57 GBP. Bei einem BP-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 898,529 BP-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 621,32 GBP, da sich der Wert einer BP-Aktie am 09.02.2026 auf 4,78 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +86,21 Prozent.

Der Börsenwert von BP belief sich zuletzt auf 73,70 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

