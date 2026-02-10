BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Lukrative BP-Investition?
|
10.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 5 Jahren verdient
Am 10.02.2021 wurden BP-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das BP-Papier bei 2,57 GBP. Bei einem BP-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 898,529 BP-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 621,32 GBP, da sich der Wert einer BP-Aktie am 09.02.2026 auf 4,78 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +86,21 Prozent.
Der Börsenwert von BP belief sich zuletzt auf 73,70 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:27
|Gewinne in Europa: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
06:00
|BP is not getting enough credit for its turnaround (Financial Times)
|
06:00
|BP is not getting enough credit for its turnaround (Financial Times)
|
10.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)