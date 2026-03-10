BP Aktie

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

BP-Investition 10.03.2026 10:03:35

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BP-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BP-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,16 GBP wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die BP-Aktie investierten, hätten nun 31,601 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 161,16 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 09.03.2026 auf 5,10 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 61,16 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte BP einen Börsenwert von 78,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: M DOGAN / Shutterstock.com

