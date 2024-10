FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein BP-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der BP-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,06 GBP. Wer vor 1 Jahr 100 GBP in die BP-Aktie investiert hat, hat nun 19,778 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 83,48 GBP, da sich der Wert eines BP-Papiers am 07.10.2024 auf 4,22 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,52 Prozent abgenommen.

Alle BP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 66,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at