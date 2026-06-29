British Land Company Aktie
WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019
|British Land Company-Anlage
|
29.06.2026 10:03:53
FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein British Land Company-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das British Land Company-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,01 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die British Land Company-Aktie investiert, befänden sich nun 332,668 British Land Company-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen British Land Company-Anteile wären am 26.06.2026 1 394,54 GBP wert, da der Schlussstand 4,19 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 39,45 Prozent.
Zuletzt ergab sich für British Land Company eine Börsenbewertung in Höhe von 4,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu British Land Company plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein British Land Company-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.06.26
|Börse London: FTSE 100 notiert am Mittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
24.06.26
|Stabiler Handel: FTSE 100 pendelt zum Handelsstart um seinen Vortagesschluss (finanzen.at)
|
22.06.26