British Land Company Aktie

British Land Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019

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British Land Company-Anlage 29.06.2026 10:03:53

FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein British Land Company-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen British Land Company-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das British Land Company-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,01 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die British Land Company-Aktie investiert, befänden sich nun 332,668 British Land Company-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen British Land Company-Anteile wären am 26.06.2026 1 394,54 GBP wert, da der Schlussstand 4,19 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 39,45 Prozent.

Zuletzt ergab sich für British Land Company eine Börsenbewertung in Höhe von 4,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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