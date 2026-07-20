FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein British Land Company-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die British Land Company-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das British Land Company-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 3,55 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die British Land Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 281,690 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der British Land Company-Aktie auf 4,40 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 239,44 GBP wert. Mit einer Performance von +23,94 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

British Land Company war somit zuletzt am Markt 4,51 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at