FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein British Land Company-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die British Land Company-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem British Land Company-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 3,47 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das British Land Company-Papier investiert hätte, befänden sich nun 288,018 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (3,89 GBP), wäre das Investment nun 1 119,24 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,92 Prozent erhöht.

Am Markt war British Land Company jüngst 3,99 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at