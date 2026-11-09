British Land Company Aktie

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WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019

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British Land Company-Performance 09.11.2026 10:03:46

FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in British Land Company von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die British Land Company-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades British Land Company-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der British Land Company-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,00 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 502,503 British Land Company-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 10 775,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,31 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 7,76 Prozent.

British Land Company wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,41 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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