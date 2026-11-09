British Land Company Aktie
WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019
|British Land Company-Performance
|
09.11.2026 10:03:46
FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in British Land Company von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades British Land Company-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der British Land Company-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,00 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 502,503 British Land Company-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 10 775,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,31 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 7,76 Prozent.
British Land Company wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,41 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu British Land Company plc
Analysen zu British Land Company plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|British Land Company plc
|5,16
|0,29%