British Land Company Aktie

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WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019

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Langfristige Investition 17.08.2026 10:04:12

FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in British Land Company von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in British Land Company gewesen.

Vor 1 Jahr wurden British Land Company-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 3,45 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die British Land Company-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 898,551 British Land Company-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 4,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 684,06 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 26,84 Prozent gleich.

Der Börsenwert von British Land Company belief sich zuletzt auf 4,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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