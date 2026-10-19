British Land Company Aktie
WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019
|Rentables British Land Company-Investment?
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19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel hätte eine Investition in British Land Company von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.10.2023 wurde das British Land Company-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,96 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die British Land Company-Aktie investierten, hätten nun 3 380,663 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,17 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 14 110,89 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,11 Prozent angezogen.
British Land Company wurde am Markt mit 4,27 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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