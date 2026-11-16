British Land Company Aktie

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WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019

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Frühe Investition 16.11.2026 10:03:29

FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem British Land Company-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in British Land Company-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem British Land Company-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des British Land Company-Papiers betrug an diesem Tag 3,51 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die British Land Company-Aktie investiert hätte, hätte er nun 28,466 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,94 GBP, da sich der Wert eines British Land Company-Anteils am 13.11.2026 auf 4,35 GBP belief. Damit wäre die Investition um 23,94 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von British Land Company belief sich jüngst auf 4,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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