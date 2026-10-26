FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in British Land Company von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in British Land Company-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das British Land Company-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die British Land Company-Anteile bei 4,88 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 20,483 British Land Company-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,17 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,41 GBP wert. Die Abnahme von 100 GBP zu 85,41 GBP entspricht einer negativen Performance von 14,59 Prozent.

British Land Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,28 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at