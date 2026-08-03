British Land Company Aktie
WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019
|British Land Company-Anlage
|
03.08.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in British Land Company von vor 5 Jahren bedeutet
Am 03.08.2021 wurden British Land Company-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,11 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in das British Land Company-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,576 British Land Company-Anteilen. Die gehaltenen British Land Company-Anteile wären am 31.07.2026 86,53 GBP wert, da der Schlussstand 4,42 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,47 Prozent verringert.
British Land Company war somit zuletzt am Markt 4,53 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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