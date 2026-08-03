FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in British Land Company von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen British Land Company-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 03.08.2021 wurden British Land Company-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,11 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in das British Land Company-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,576 British Land Company-Anteilen. Die gehaltenen British Land Company-Anteile wären am 31.07.2026 86,53 GBP wert, da der Schlussstand 4,42 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,47 Prozent verringert.

British Land Company war somit zuletzt am Markt 4,53 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at