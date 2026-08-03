British Land Company Aktie

British Land Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
British Land Company-Anlage 03.08.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in British Land Company von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen British Land Company-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 03.08.2021 wurden British Land Company-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,11 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in das British Land Company-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,576 British Land Company-Anteilen. Die gehaltenen British Land Company-Anteile wären am 31.07.2026 86,53 GBP wert, da der Schlussstand 4,42 GBP betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,47 Prozent verringert.

British Land Company war somit zuletzt am Markt 4,53 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu British Land Company plc

mehr Nachrichten

Analysen zu British Land Company plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

British Land Company plc 5,19 0,48% British Land Company plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt deutlich zu -- DAX markiert Rekordhoch -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen