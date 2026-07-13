FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in British Land Company von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in British Land Company-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden British Land Company-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das British Land Company-Papier bei 6,15 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 16,273 British Land Company-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.07.2026 gerechnet (4,24 GBP), wäre das Investment nun 68,97 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,03 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete British Land Company eine Marktkapitalisierung von 4,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at