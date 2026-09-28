British Land Company Aktie

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WKN: 852556 / ISIN: GB0001367019

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British Land Company-Anlage im Blick 28.09.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel British Land Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in British Land Company von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in British Land Company-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die British Land Company-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5,18 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1 931,568 British Land Company-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 7 660,60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,97 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23,39 Prozent eingebüßt.

British Land Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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