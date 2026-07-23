BT Group Aktie

BT Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

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Frühe Investition 23.07.2026 10:03:24

FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen BT Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit BT Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,85 GBP. Bei einem BT Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 541,272 BT Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2026 auf 1,96 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 059,81 GBP wert. Damit wäre die Investition um 5,98 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von BT Group betrug jüngst 18,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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