BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Rentabler BT Group-Einstieg?
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19.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 19.03.2025 wurde die BT Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,60 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die BT Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 625,391 Anteile im Depot. Die gehaltenen BT Group-Aktien wären am 18.03.2026 1 367,73 GBP wert, da der Schlussstand 2,19 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 36,77 Prozent angezogen.
Insgesamt war BT Group zuletzt 21,31 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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