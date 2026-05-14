FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BT Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BT Group-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BT Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die BT Group-Aktie an diesem Tag 1,62 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die BT Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,614 BT Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,53 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Papiers am 13.05.2026 auf 2,36 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,53 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von BT Group bezifferte sich zuletzt auf 22,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at