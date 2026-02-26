BT Group Aktie

BT Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

Lohnendes BT Group-Investment? 26.02.2026 10:03:25

FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BT Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das BT Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die BT Group-Aktie letztlich bei 1,37 GBP. Bei einem BT Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 728,067 BT Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 552,24 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Papiers am 25.02.2026 auf 2,13 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,22 Prozent erhöht.

Alle BT Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

