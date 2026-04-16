FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BT Group von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in BT Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit BT Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die BT Group-Aktie bei 1,67 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das BT Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5 993,407 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 2,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 116,57 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,17 Prozent vermehrt.

BT Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,43 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at