BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|BT Group-Anlage unter der Lupe
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26.03.2026 10:03:29
FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BT Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden BT Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BT Group-Anteile 1,40 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7 155,635 BT Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.03.2026 auf 2,06 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 740,61 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +47,41 Prozent.
BT Group wurde am Markt mit 20,07 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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