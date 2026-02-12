FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in BT Group von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in BT Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden BT Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die BT Group-Aktie an diesem Tag bei 4,48 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2 230,898 BT Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.02.2026 gerechnet (2,04 GBP), wäre die Investition nun 4 551,03 GBP wert. Das entspricht einer Abnahme von 54,49 Prozent.

Insgesamt war BT Group zuletzt 19,39 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at