FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in BT Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem BT Group-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die BT Group-Aktie bei 1,30 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die BT Group-Aktie investierten, hätten nun 76,982 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der BT Group-Aktie auf 1,90 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,00 GBP wert. Damit wäre die Investition 46,00 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von BT Group belief sich zuletzt auf 18,24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
