Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BT Group-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades BT Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,81 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das BT Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 551,420 BT Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des BT Group-Papiers auf 2,04 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 124,35 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 12,43 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von BT Group belief sich zuletzt auf 20,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at