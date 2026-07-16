BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Langfristige Investition
|
16.07.2026 10:03:23
FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BT Group von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades BT Group-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,24 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 80,451 BT Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156,40 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Anteils am 15.07.2026 auf 1,94 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,40 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte BT Group einen Börsenwert von 19,37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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