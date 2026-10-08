BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|Rentabler BT Group-Einstieg?
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08.10.2026 10:03:23
FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BT Group von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der BT Group-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1,14 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 87,758 BT Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 174,16 GBP, da sich der Wert eines BT Group-Anteils am 07.10.2026 auf 1,98 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74,16 Prozent angezogen.
Der Marktwert von BT Group betrug jüngst 19,01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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