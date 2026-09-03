BT Group Aktie
WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577
|BT Group-Investition
|
03.09.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine BT Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 03.09.2025 wurde die BT Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BT Group-Aktie bei 2,06 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das BT Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 485,201 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 2,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 989,33 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 1,07 Prozent.
Der Marktwert von BT Group betrug jüngst 19,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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