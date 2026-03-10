Bunzl Aktie

Rentable Bunzl-Investition? 10.03.2026 10:03:35

FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bunzl-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Bunzl-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,41 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Bunzl-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,520 Bunzl-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (22,28 GBP), wäre das Investment nun 1 147,86 GBP wert. Mit einer Performance von +14,79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Bunzl jüngst 7,18 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

