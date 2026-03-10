Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Rentable Bunzl-Investition?
|
10.03.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Bunzl-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,41 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Bunzl-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,520 Bunzl-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (22,28 GBP), wäre das Investment nun 1 147,86 GBP wert. Mit einer Performance von +14,79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Bunzl jüngst 7,18 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bunzl plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bunzl von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 leichter (finanzen.at)
|
24.02.26
|Optimismus in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
24.02.26
|FTSE 100-Papier Bunzl-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bunzl von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)