Bunzl Aktie

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WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38

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Bunzl-Investition im Blick 25.08.2026 10:03:37

FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Bunzl-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bunzl-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,85 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Bunzl-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,929 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 27,98 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 173,17 GBP wert. Mit einer Performance von +17,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bunzl wurde am Markt mit 8,84 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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