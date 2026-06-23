Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Investmentbeispiel
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23.06.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bunzl-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 23.06.2021 wurde die Bunzl-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,83 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Bunzl-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,964 Bunzl-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Bunzl-Aktie auf 24,64 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 033,99 GBP wert. Mit einer Performance von +3,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Bunzl jüngst 7,94 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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