Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
|Performance unter der Lupe
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30.06.2026 10:03:52
FTSE 100-Titel Bunzl-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bunzl von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Bunzl-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23,02 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Bunzl-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 434,405 Bunzl-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 476,98 GBP, da sich der Wert einer Bunzl-Aktie am 29.06.2026 auf 26,42 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 14,77 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Bunzl belief sich zuletzt auf 8,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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